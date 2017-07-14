ВИДЕО: Сенкевич считает, что это после его заявления произошла смена руководства «БПП» в Николаеве

14.07.17 09:36Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что его заявление повлияло на кадровые решения в президентской партии — руководстве местной организации "Блока Петра Порошенко" "Солидарность" в Николаеве и Николаевской области.

Об этом он рассказал в комментарии НикВестям 12 июля в Центральном районном суде, где рассматривается протокол о коррупции, составленный в отношении Николаевского городского головы.

14 июня после того, как полиция вручила Александру Сенкевичу коррупционный протокол, он обвинил руководителя «Блока Петра Порошенко» Юрия Бирюкова, партию «Народный фронт», а также экс-губернатора Вадима Мерикова в том, что они мешают ему работать.

— Я осмысливаю все, что сказал на пресс-конференции, потому что видите, тут уже такие последствия… Я сделал пару заявлений, а тут такие изменения в управлении партии, одной из тех, которую назвал. В руководстве партии БПП, - сказал Александр Сенкевич.

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