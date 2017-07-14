Европейский инвестбанк выделит более 300 млн гривен помощи переселенцам

Перечень проектов в Днепропетровской области должен окончательно утвердить Кабмин.

Министерство регионального развития и строительства утвердило 16 проектов в Днепропетровской области, направленных на помощь переселенцам, на финансирование которых выделит 305 млн гривен Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), передает Интерфакс-Украина.

Программа разработана для пяти областей Украины, в которых проблемы переселенцев с востока и создание для них необходимой социальной инфраструктуры являются наиболее актуальными.

"Местные госадминистрации, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, громады Днепропетровщины подали 16 проектов, которые уже согласованы с ЕИБ. Среди них – реконструкция здания учебно-воспитательного комплекса № 22 в Павлограде, капитальный ремонт хирургического корпуса больницы Мечникова в Днепре и дома культуры в Мишурином Роге", – рассказал замдиректора департамента Министерства регионального развития и строительства Павел Пахолко.

Он также отметил, что в ближайшее время перечень проектов должен утвердить Кабмин.

"После утверждения правительством этого постановления, деньги от Европейского инвестиционного банка поступят в область для дальнейшей реализации проектов. Вполне возможно, что их непосредственное воплощение начнется уже осенью", – сказал Пахолко.