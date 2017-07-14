Николаевский исполком перенес повышение тарифа на проезд в маршрутках до 5 гривен

Члены исполнительного комитета Николаевского горсовета перенесли рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда в маршрутках до 5 гривен.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома, который проходил в пятницу, 14 июля, передаёт Новости-Н.

Профильный заместитель городского головы Антон Турупалов призвал членов исполкома не голосовать за данный вопрос, так как перевозчики подали только расходную часть тарифа, а доходной не предоставили. По косвенным показателям отдел цен разработал проект решения на повышение тарифа проезда в маршрутках до 5 гривен, но этого, по мнения вице-мэра, недостаточно.

Он предложил поддержать только пункт второй данного проекта решения – увеличить стоимость маршрута в Малую Корениху до 6,5 гривен, Большую Корениху и Матвеевку – до 5,5 гривен.

Антон Турупалов отметил, что если сегодня не проголосуют члены исполкома, то все должны быть готовы к тому, что маршрутчики перестанут работать на некоторое время.

Он акцентировал внимание на том, что этот проект решения создан под давлением перевозчиков и если сейчас поддержать проект, то уже завтра маршрутчики могут потребовать увеличения тарифов до 6 и 7 гривен.

В итоге, после обсуждения данного вопроса городской голова Александр Сенкевич предложил перенести данный вопрос до его доработки. При голосовании 1 член исполкома воздержался, один был против переноса данного вопроса.