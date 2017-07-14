Во Львове убран мусор на всех перегруженных площадках

Вывоз мусора из города уже вошел в привычный режим работы.

Во Львове завершилась уборка всех перенакопленных мусорных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"По информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства в городе Львове в период с 23 июня по 13 июля убрали 677 перенакопленных контейнерных площадок", – говорится в сообщении.

Чиновники утверждают, что в настоящее время вывоз мусора из города Львова вошел в привычный режим работы. Далее в городе планируется наладить раздельный сбор твердых бытовых отходов.