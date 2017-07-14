30.06.17 14:472630
Во Львове убран мусор на всех перегруженных площадках
|14.07.17 11:18
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Вывоз мусора из города уже вошел в привычный режим работы.
Вывоз мусора из города уже вошел в привычный режим работы.
Во Львове завершилась уборка всех перенакопленных мусорных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
"По информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства в городе Львове в период с 23 июня по 13 июля убрали 677 перенакопленных контейнерных площадок", – говорится в сообщении.
Чиновники утверждают, что в настоящее время вывоз мусора из города Львова вошел в привычный режим работы. Далее в городе планируется наладить раздельный сбор твердых бытовых отходов.