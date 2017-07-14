30.06.17 14:472630
В прокуратуре заявили, что одному из пойманных на взятке налоговиков предъявили обвинение — второй на очереди
|14.07.17 11:30
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Пресс-служба прокуратуры Николаевской области распространила официальную информацию относительно инцидента с сотрудниками управления государственной фискальной службы области
Пресс-служба прокуратуры Николаевской области распространила официальную информацию относительно инцидента с сотрудниками управления государственной фискальной службы области
Напомним, следователи прокуратуры области совместно с оперативниками Управления защиты экономики в области и работниками внутренней безопасности государственной фискальной службы задержали на «горячем» двух должностных лиц фискальной службы - заместителя начальника отдела Главного управления ГФС в Николаевской области Илья Крамара и главного государственного ревизора-инспектора ГУ ГФС в Николаевской области Людмилу Лепскую, которые требовали и получили от предпринимателя 4,5 тыс. грн.
Тогда же появилась информация о том, что обоих попавшихся на взятке отпустили и не предъявили им обвинения, сообщает Свідок.info
В пресс-службе прокуратуры заявили, что информация недостоверна и следователи прокуратуры сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностному лицу фискальной службы, правда, пока только ревизору-инспектору.
Сообщается, что следователями прокуратуры направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с возможной альтернативой в виде залога в размере 1,5 млн. грн.
Относительно другого фигуранта дела, следователи прокуратуры с учетом требований УПК Украины вызвали его 17 июля 2017 в следственный отдел прокуратуры области для вручения уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и копии ходатайства об избрании меры пресечения.