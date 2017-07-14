30.06.17 14:472630
В Николаеве ликвидируют маршрут № 24, вместо него запустят № 99 (МАРШРУТ)
|14.07.17 12:12
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Исполком николаевского городского совета утвердил маршрут № 99 ( пр. Корабелов - ул. Силикатная).
Исполком николаевского городского совета утвердил маршрут № 99 ( пр. Корабелов - ул. Силикатная).
Об этом стало известно сегодня, 14 июля, в ходе заседания исполнительного комитета, передает корреспондент 0512.
Согласно принятому решению, на данном маршруте будет временно работать перевозчик "Евротранстехсервис", который предоставит 6 автобусов. Еще 6 автомобилей будут взяты из автопарка маршрута №54.
Автомобили маршрута № 99 будут двигаться по следующим направлениям (нам фото)
При этом, данное решение ликвидирует маршрут № 24 (Николаев-пассажирский - мкр. Матвеевка), который дублирует схему движения № 99.
По словам вице-мэра Турупалов, такое решение было принято по просьбе жителей мкр. Матвеевка.