В Николаеве ликвидируют маршрут № 24, вместо него запустят № 99 (МАРШРУТ)

Исполком николаевского городского совета утвердил маршрут № 99 ( пр. Корабелов - ул. Силикатная).

Об этом стало известно сегодня, 14 июля, в ходе заседания исполнительного комитета, передает корреспондент 0512.

Согласно принятому решению, на данном маршруте будет временно работать перевозчик "Евротранстехсервис", который предоставит 6 автобусов. Еще 6 автомобилей будут взяты из автопарка маршрута №54.

Автомобили маршрута № 99 будут двигаться по следующим направлениям (нам фото)

При этом, данное решение ликвидирует маршрут № 24 (Николаев-пассажирский - мкр. Матвеевка), который дублирует схему движения № 99.

По словам вице-мэра Турупалов, такое решение было принято по просьбе жителей мкр. Матвеевка.