В Украине производство автомобилей выросло на 73%

14.07.17 13:39Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

За шесть месяцев в Украине выпустили более 3 тысяч легковых автомобилей.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 72,8% – до 3,621 тысячи единиц. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

В частности, производство легковых автомобилей выросло на 88,3% – до 3,078 тысячи штук. Производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 49,3% – до 206 штук, а автобусов выросло более чем в пять раз – до 337 штук.

В июне этого года на заводах Украины было выпущено 835 автотранспортных средств, что на 95,1% больше результата прошлогоднего июня и на 15,7% больше показателя мая этого года. В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых в июне относительно июня прошлого года выросло на 108,9% – до 725 штук.

По данным ассоциации, в июне было произведено 67 автобусов, что на 34% больше, чем в мае этого года и в 11 раз превышает результат июня 2016 года. Также было выпущено 43 грузовых автомобиля, что в 4,3 раза превышает показатель мая этого года, но при этом на 42,7% меньше, чем в июне 2016 года.

При этом в Укравтопроме отмечают, что АвтоКрАЗ по необъяснимым причинам отказывается раскрывать информацию об объемах производства автомобилей с августа прошлого года.

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