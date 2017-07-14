Миколаїв. Відбулася зустріч із представницею посольства США в Україні Ріджин Стоукс

14.07.17 14:56Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

12 липня у бібліотечному ресурсному центрі «Вікно в Америку» з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних зв’язків між США та Україною відбулася зустріч із представницею Посольства США в Україні з питань культури Ріджин Стоукс.

Розповідаючи коротко про себе, Ріджин зазначила, що в студентські роки вивчала літературу та історію. В Україні пані дипломатка працює вже другий раз, вперше вона отримала роботу як волонтерка Корпусу миру, повідомляє Миколаївська правда.

За цікавими фактами біографії слідувала презентація можливостей, що їх надає українцям посольство США в Україні. Мова йшла про такі культурно-освітні програми обміну, як FLEX, Fulbright, UGRAD, Summer Institutes та Professional Fellows, що розраховані на різні вікові групи. Одна з них дозволяє навчатися рік у старшому класі американської школи, інша – асистувати американським учителям у викладанні української мови, наступна – написати наукову роботу, переймаючи досвід фахівців у США, а остання передбачає місяць роботи в американській неурядовій громадській організації. Головним фактором для зазначених програм є обмін досвідом та культурами. Більше інформації про можливості програм можна знайти на офіційному сайті Посольства США в Україні: https://ua.usembassy.gov/uk/ та на їхній сторінці на Facebook: https://www.facebook.com/usdos.ukraine/?fref=ts.

Також Р. Стоукс поділилася інформацією щодо того, як стати дипломатом в Америці: виявилося, що процедура не надто складна і цілком прозора.

Відповідаючи на запитання присутніх, Ріджин запевнила, що фінансування усіх програм обміну, що їх надає Посольство США в Україні, не буде зменшено, а також зазначила, що отримання коштів та їхнього розподілення є дуже складним процесом. Підсумовуючі, пані дипломатка згадала про темп життя, що в Україні не є таким шаленим і напруженим, як у Штатах, а також відмітила спільність культурних традицій і звичаїв, що притаманні жителям України на відміну від американців.

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