Миколаївський виконком ускладнив життя рекламникам

Триває робота з проектування тролейбусної лінії в Корабельний район: виконком затвердив рішення про заборону встановлення рекламних конструкцій по Богоявленському проспекту.

У рамках організаційних дій з проектування тролейбусної лінії в Корабельному районі, виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення про порядок розміщення рекламних конструкцій по проспекту Богоявленському, від вул. 295 Стрілецької Дивізії до вул. Гагаріна. Так, згідно з проектом, розміщення рекламних конструкцій дозволяється встановлювати виключно на розділовій смузі проїжджої частини проспекту розміром 3.0 х 12.0 метрів, з інтервалом між ними не менше 300 метрів, повідомляє Миколаївська правда.

Про це стало відомо в п’ятницю, 14 липня під час засідання виконкому міської ради.

Як повідомив заступник начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради Олександр Нєфьодов конструкції по зовнішній частині проспекту Богоявленського будуть демонтовані для того, щоб забезпечити будівництво тролейбусної лінії.

— На даний момент ми ведемо роз’яснювальну роботу з власниками рекламних агентств. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради буде вирішувати це питання з кожним розповсюджувачем реклами щодо аналогічного розміщення в інших місцях, — сказав Олександр Нефьодов.

Крім того, виконком зобов’язав розповсюджувачів реклами отримувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради та укладати договір про надання місць для розміщення зовнішньої реклами безпосередньо з виконкомом Миколаївської міської ради. Отримувати його рекламодавці будуть в управлінні містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.

Також після установки рекламних засобів підприємцям слід надати в управління містобудування та архітектури фотографію місць розташування рекламних засобів (розміром не менш як 6 х 9 см) для затвердження відповідності виданим дозволам та виконати роботи з благоустрою прилеглої до рекламних засобів території.

Після закінчення терміну дії дозволів власники рекламних агентств зобов’язані в триденний термін демонтувати рекламні засоби.

Відділ інформаційного забезпечення міської ради.