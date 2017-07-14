30.06.17 19:134090
16 июля между Киевом и Николаевом будет курсировать дополнительный поезд
|14.07.17 15:58
|49
|0
Для удобного выезда пассажиров из Киева в южном направлении Укрзалізниця назначила на воскресенье, 16 июля, дополнительный поезд №205 / 206 Киев - Николаев.
Для удобного выезда пассажиров из Киева в южном направлении Укрзалізниця назначила на воскресенье, 16 июля, дополнительный поезд №205 / 206 Киев - Николаев.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Укрзалізниці.
Из Киева поезд отправится в 6:17 и прибудет в Николаев в 16:25. Обратно из Николаева отправления 16 июля в 11:53 и прибытие в Киев в 20:50.
Поезд проследует через станцию им. Т. Шевченко (Смела, Черкасская обл.).
В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.
Билеты на этот дополнительный поезд уже в продаже на сайте Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.