16 июля между Киевом и Николаевом будет курсировать дополнительный поезд

14.07.17 15:58Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Для удобного выезда пассажиров из Киева в южном направлении Укрзалізниця назначила на воскресенье, 16 июля, дополнительный поезд №205 / 206 Киев - Николаев.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ﻿Укрзалізниц﻿і.

Из Киева поезд отправится в 6:17 и прибудет в Николаев в 16:25. Обратно из Николаева отправления 16 июля в 11:53 и прибытие в Киев в 20:50.

Поезд проследует через станцию ​​им. Т. Шевченко (Смела, Черкасская обл.).

В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.

Билеты на этот дополнительный поезд уже в продаже на сайте Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

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