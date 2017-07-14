Как цвет пищи влияет на организм

Вы, может быть, удивитесь, но оказывается, продукты имеют не только витаминную ценность, но их полезность зависит еще и от цвета. Мало того, даже свет освещения на кухне может изменить вкус привычных блюд. Так, при зеленых, синих и красных лампах сладкое кажется пресным, кислое – горьким. А все потому, что вкусовые рецепторы работают в связке со зрительными, а это значит что, не только вкус, но и цвет пищи имеет значение.

Красные

Аппетитно приготовленная krasnie_prodyktiи красиво сервированная еда из красных продуктов пробуждает страсть, интерес ко всему новому не зависимо чего это касается путешествий или любви. Готовьте блюда из продуктов красного цвета, если на вас накатила депрессия, сексуальное утомление или ваш муж стал проявлять свою эгоистичную натуру. Томаты, малина, клубника, перец, свекла, красные яблоки, редис – все эти яркие продукты улучшают работоспособность, активизируют обменные процессы, стимулируют кровообращение. Пищу красного цвета рекомендуют так же почаще есть тем, кто желает похудеть, не зря в рецептах быстрого похудения так много ярких красок. Для разжигания огня любви вы можете приготовить на романтический ужин замечательное блюдо грузинской кухни — Пхали.

Оранжевые

Продукты оранжевого цвета orangevie_prodykti(тыква, хурма, апельсины, морковь, персики и абрикосы, дыня), прежде всего, поднимают настроение и тем самым помогают в борьбе с усталостью и апатией, которые могут нахлынуть в зимнее время. Апельсины, мандарины, грейпфруты – не случайно все мы так их любим видеть на новогоднем столе. Кроме того, еда оранжевого цвета повышает сексуальность, способствует восстановлению нервных и обновлению мышечных клеток, тонизирует мочеполовую систему, успокаивает головную боль. Положительная энергия оранжевого цвета способствуют динамизму жизни, ее предпочитают оптимисты и любители приключений.

Синие и фиолетовые

Баклажаны, сливы, синий лук,sinie_prodykti черника, жимолость, темный виноград – эти продукты защищают кровеносные сосуды, сердце, благоприятно влияет на дыхание и их полезно также есть тем, у кого ослаблено зрение. Очень подходит еда синего цвета тем, кто любит медитировать, заниматься йогой и имеет религиозный настрой в жизни.

Зеленые

Вся листовая и салатная зелень,zelenie_prodykti брокколи и зеленый горошек, яблоки зеленого цвета, крыжовник и огурцы – снимают напряжение, повышают активность и иммунную систему. Хлорофилл, содержащийся в большом количестве в зелени, способствует выработке в организме красных кровяных телец и укрепляет защиту от различных инфекций. Очень хорошо готовить и кушать такую еду после рабочего дня для восстановления равновесия.

Желтые

Желтый цвет еды вдохновляетorangevie_prodykti на творчество, побуждает интуицию и уснувшие таланты. Хотите верьте, хотите нет, но меню желтого солнца внесет в семью мир и лад, поможет сгладить острые углы в отношениях.

Лимоны и ананасы, кукуруза и бананы, сыр и желтки яиц, все желтые продукты являются хорошими стимуляторами пищеварения. Твоя Iзюминка не раз рекомендовала заправлять салаты лимонным соком, который очищает кровь, печень и способствует хорошему формированию костной ткани. Очень полезен на основе лимонного сока и Гидромель – напиток для утоления жажды в жару и похудения.

Белые

Все молочные продукты,belie_prodykti чеснок, рис, макароны, корень сельдерея, цветная и белокочанная капуста – продукты белого цвета, положительно действует на нервную систему человека. Употребляя эти продукты человек успокаивается, уходит раздражение, из организма выводятся токсины.

Как видите, цвет пищи влияет на эмоции и может поднять настроение, способствовать похуданию и даже подлить пыла в огонь угасающих чувств.