Veloforum 2017 у Миколаєві

14.07.17 17:19Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Організатори Veloforum проведуть дев’яту міжнародну конференцію.

Головною темою Veloforum 2017 стане «Велосипед як каталізатор змін у містах». Організатори зараз шукають спікерів і відбирають презентації для конференції. Для охочих представити свої презентації існує перелік тем, якими найбільше цікавляться організаційний комітет форуму, повідомляє Храмочос.

Теми повинні висвітлювати та аналізувати кейси створення велосипедної інфраструктури, в тому числі її планування і користування; демонструвати велосипедний транспорт в ширшому контексті розвитку міст; доповіді мають базуватися на фактах, дослідженнях, найкращих практиках, посиланнях на першоджерелах.

На фестиваль завітає понад 100 учасників з різних країн. Нагадаємо, що у травні на столичному ВДНГ відбувся фестиваль ReAction, на якому учасники мали змогу покататися на велосипедах. Також у Києві відбувся весняний підрахунок велосипедистів.

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