Голова ОДА Савченко сьогодні у Первомайську перерізав стрічку та вручив нагороди

У Первомайську голова Миколаївської області відвідав центральну районну лікарню.

Вже традиційно у Первомайськ губернатор приїхав із запізненням, не пояснюючи причин затримки. Депутати районної та обласної рад, працівники лікарні, десятки журналістів чекали на О. Савченка майже дві з половиною години, повідомляє Pervomaisk.Info.

Одразу після приїзду високопосадовця відбулося урочисте перерізання стрічки в оновленій котельні Первомайської ЦРЛ. В цьому році заклад обігріватиметься, використовуючи альтернативні джерела опалення.

Як розповів головний лікар ЦРЛ Віктор Готка, до відкриття сучасної котельні заклад йшов 4 роки.

– Запуск цієї котельні дозволить районній раді економити майже мільйон гривень на рік. Ці кошти ми зможемо направляти на лікування хворих та покращення нашої матеріальної бази. Вважаю, що це ще один крок до того, що ми відмовляємось від дорогого газу, який ми купуємо з-за кордону, і будемо використовувати паливо, яке виробляється у Первомайському районі. В даному випадку ми підписали договір з Бандурським олійно-екстраційним заводом, – відзначив Віктор Готка.

Олексій Савченко, виступаючи перед присутніми, задався питанням про те, чим дванадцять років до цього займалася влада на Миколаївщині. Тому додав, що наразі ініціює реєстрацію в області 47-ми підприємств, які сплачують податки в бюджети інших областей.

Крім того, в Первомайській ЦРЛ відкрилося “Віконце життя”. Це цілодобовий пункт, який надає можливість породіллі відмовитися від дитини на умовах анонімності, без ризику для життя та здоров’я малюка. Пункт обладнаний відеокамерою та сигналізацію. Якщо раптом хтось залишить дитину, медпрацівники одразу отримають сповіщення.

Разом з тим, голова ОДА вручив первомайським волонтерам відзнаку Президента “За гуманітарну участь в антитерористичній операції”. Нагороди отримали Євген Бабченко, Анатолій Биков, Ігор Городнюк, Борис Кернасюк та Лариса Позняк.