Вознесенский «гипертоник» в своей теплице вырастил полсотни двухметровых кустов конопли

14.07.17 18:49Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

44-летний ловкач обустроил парник возле своего дома, заказал семена через интернет и посеял.

Мужчина уверял, что выращивал коноплю исключительно для себя, так как страдает гипертонией. Якобы употребление наркотиков помогает ему сбалансировать давление.

Кроме того, в доме мужчины оперативники нашли три кило канабиса, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, сообщает Николаевские новости.

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