Вознесенский «гипертоник» в своей теплице вырастил полсотни двухметровых кустов конопли

44-летний ловкач обустроил парник возле своего дома, заказал семена через интернет и посеял.

Мужчина уверял, что выращивал коноплю исключительно для себя, так как страдает гипертонией. Якобы употребление наркотиков помогает ему сбалансировать давление.

Кроме того, в доме мужчины оперативники нашли три кило канабиса, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, сообщает Николаевские новости.