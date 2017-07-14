30.06.17 19:134090
Вознесенский «гипертоник» в своей теплице вырастил полсотни двухметровых кустов конопли
|14.07.17 18:49
|22
|0
44-летний ловкач обустроил парник возле своего дома, заказал семена через интернет и посеял.
44-летний ловкач обустроил парник возле своего дома, заказал семена через интернет и посеял.
Мужчина уверял, что выращивал коноплю исключительно для себя, так как страдает гипертонией. Якобы употребление наркотиков помогает ему сбалансировать давление.
Кроме того, в доме мужчины оперативники нашли три кило канабиса, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, сообщает Николаевские новости.