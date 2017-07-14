В Николаеве может быть сорван отопительный сезон: нет денег

14.07.17 18:57Сколько просмотров этой статьи18Сколько комментариев этой статьи0

На предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» образовалась критическая ситуация.

Об этом в ходе сессии Николаевского городского совета заявила глава профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства Светлана Начинова, передаёт корреспондент ТАЙМЕРА.

Люди два месяца сидят без зарплаты: за май только начали выплачивать, за июнь не выплатили, а в июле, естественно, никакого аванса никто не получил.

«Время идёт, три месяца до отопительного сезона остаётся, кто будет нести ответственность, если, не дай Бог, сорвётся отопительный период? Социальный взрыв в коллективе возможен», — подчеркнула Светалана Начинова.

Также она отметила, что на сегодняшний день почти 90% средств, которые поступают на счёт предприятия, уходят за газ. Если в мае предприятие получило 16 миллионов 900 тысяч гривен за услуги, то 16 миллионов оно отдало за газ.

«То есть, на подготовку к зиме, на ремонты, на заработную плату денег нет. Кроме того, долги по льготам и субсидиям», — подытожила глава профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства.

В свою очередь, николаевский городской голова Александр Сенкевич попросил подготовить проект решения о передачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города Николаева, рассмотреть этот вопрос на профильной комиссии по вопросам жилищно–коммунального хозяйства, а после на «бюджетной» комиссии. Окончательную судьбу предприятия решит депутатский корпус Николаевского городского совета 31-го августа текущего года.

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