Можна діставати улюблену теплу піжаму. Синоптик розповіла, чого чекати найближчими вихідними

14.07.17 19:10Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Битва між тими, кому душно, та тими, кому дує, – триває. А точніше, це атмосфера таким чином розважається, чергуючи легковажно спеку з осіннім холодом та знову спекою.

Ще позавчора було за +30, а ось сьогодні вранці вже +14 і навіть +10, які нагадали, що літо, хоча й вічне, проте щороку все ж їде від нас у відпустку, повідомляє Миколаївська правда.

На вихідні повно планів, особливо на природу та за місто, тому уважно дивимося на прогностичні карти, що там вони нам порадять одягати і що брати в дорогу.

Субота. Дощі ймовірні місцями у західних областях, на Луганщині та Донеччині. На решті території переважатиме суха малохмарна погода, тобто, без опадів.

Найближчої ночі буде дуже холодно, навіть покладіть недалеко ковдру або плед, +6+12 градусів. Південь та схід +13+20. Протягом дня очікується у суботу +20+25., на сході до +28. Увага. Місцями у Харківській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях завтра вдень +14+19 градусів. Тобто, холодно.

Неділя. Дощі, невеликі та місцями, пройдуть у західних областях та на Одещині. А так скрізь – або зорі, або сонце, залежно, коли ви будете дивитися на небо.

У неділю потепліє до комфорту температурного, +22+26 градусів, на півдні та сході +24+28 градусів.

У Києві субота та неділя будуть без опадів, з мінливою хмарністю та північно-західним вітром.

Сьогодні ввечері, коли ви будете їхати після п’ятничних посиденьок додому, буде холодно, одразу просіть, на терасах і не тільки, пледи, бо буде лише +14, +15 градусів. Та ще й з вітром сьогодні колючим.

А найближчої ночі взагалі у Києві очікується +8+12 градусів, холодяка. Можна дістати улюблену теплу піжаму із зайчиками. Миколаїв не відстає – під ранок всього +13.

Вдень у суботу +22. А ось у неділю потепліє до +25 градусів у столиці. Так що самі обирайте, коли краще погуляти довше на повітрі.

Хоча гуляти можна і треба максимально, адже липень цього року в нас один такий красивий, з квітами, абрикосами, вітаміном Д, чорницями, відпустками – у кого як, із ставками з жаб’ячими концертами, річками, консерваціями, ремонтами, дитячими таборами, радісними від онуків бабусями на селах та смішними крупненькими бороданями у шортах на міських вулицях.

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