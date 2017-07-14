«Должен быть коммунальным», - Александр Сенкевич рассказал про этапы реформирования городского транспорта

Городской голова Александр Сенкевич поделился своим видением реформирования городского транспорта. Об этом зашла речь во время обсуждения поднятия тарифа на проезд в николаевских маршрутках на заседании николаевского исполкома. Напомним, что исполком решил повременить с принятием окончательного решения.

Александр Сенкевич пояснил, что сейчас ведутся переговоры с ЕБРР. Николаев планирует участвовать в кредитной программе банка по приобретению электробусов. Сами переговоры предположительно должны занять от 6-9 месяцев исходя из опыта других городов, - сообщил городской голова Николаева.

На 10 августа запланирован приезд представителей ЕБРР, после которой они начнут прорабатывать договора и выделение денег. Все электробусы, которые планируют закупить в кредит, должны будут перекрыть маршруты, которые не перекрываются электротранспортом, - сообщил Александр Сенкевич. Кроме этого, сообщил мэр, ведутся переговоры и с другими компаниями, которые могут обеспечить город большими автобусам, сообщает Свідок.info

А.С.: Мы ведем переговоры с компаниями, в направлении работы больших автобусов в режиме наземного метро. То есть они ходят по графику, и все будут знать когда они ходят. Но с тарифом, который у нас есть сейчас - 4 гривны, они отказываются. Поэтому, они выжидают момента, что произойдет с нашим тарифоообразованием в городе и после этого будут принимать решение заходить в город или не заходить.

Возможно, в городе наконец произведут подсчет пассажиропотока, - сообщил Александр Сенкевич. Сейчас ведутся переговоры с компанией, у который есть желание и возможности это сделать. Предварительно, этим можно заняться в сентябре, когда люди вернутся с отпусков, - заметил мэр. Но сейчас говорить о каких-то конкретных датах и терминах еще рано. Есть конкретный план действий, который наметила городская власть, чтобы осуществить реформирования транспортной системы в Николаеве. Ключевые этапы:

1) Измерение пассажиропотока

2) Построение транспортной модели

3) Разработка электронного билета николаевца