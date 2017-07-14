«Спиннер-мания» или как Николаев отреагировал на новый тренд этого года

14.07.17 20:32Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Только ленивый еще не знает, что такое спиннер и не ощутил на себе его релаксирующий эффект. Чтобы узнать, как Николаев отреагировал на новый тренд этого года, NikLife разыскал все места города, где встречаются спиннеры, узнал цены на них, а также услышал мнения продавцов и пользователей об этой игрушке.

Так, в городе цена на спиннер стартует от 45 и колеблется до 500 гривен в зависимости от модификации и крутизны гаджета. Как отмечают продавцы, спиннер стал настоящим трендом сезона и его популярность продержится еще несколько месяцев. Продаются они уже везде: на рынках, пешеходных переходах, магазинах техники и даже продуктовых, а также в других местах высокого покупательского трафика. Некоторые пользователи даже начали подшучивать над этой чудо-крутилкой: «Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и крутится спиннер», передаёт NikLife.

Примечательно, что из четырех точек продажи спиннеров на рынке «Колос» и района междугороднего автовокзала, только на одной продавец смог объяснить заявленную производителем цель игрушки. На остальных рассказывали только то, что это очень популярная вещь и все берут.

  • Как все говорят, это популярная штука и может как-то там помочь релаксировать и сосредоточить внимание. Но меня она больше раздражает, чем успокаивает, поэтому я ею не играю, – рассказал продавец.

При этом, на улице Соборной, реализаторы более продвинуты и знают, что нужно рассказывать покупателям, дабы лучше привлечь их внимание. Кроме того, они первое время даже тестировали спиннеры, чтобы знать, как они работают и даже сами почувствовали эффект антистресса.

Большинство опрошенных пользователей довольны наличием у себя этой новинки и говорят, что иногда даже играют им и пробуют учить разные трюки, которые не всегда получаются, ведь нужно много времени, чтобы научится управлять чудо-гаджетом. Многие отмечают, что эффект антистресса практически не почувствовался, по крайней мере у взрослых. При этом, николаевские дети отмечают, что им он очень нравится игрушка и даже гордятся тем, что у них она уже есть.

Фиджет-спиннер или просто спиннер - это игрушка-антистресс, которую придумали еще в 1990-х, однако большую популярность он приобрел только в начале 2017-ого. Спиннер можно применить для различных целей, но чаще всего устройство используют, чтобы чем-то занять свои руки. Крутилка как бы помогает сосредоточиться и способна уменьшить волнение или раздражительность, заявляю интернет сайты продавцов.

В центре этого гаджета для пальцев расположен подшипник, а по краям кольца. Чтобы привести игрушку в действие, необходимо ее двумя пальцами держать за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. Такая инструкция правильного применения. Но, как и стики для сахара или кофе по использованию только одной рукой, она не прижилась. Крутят ее кому как удобно и чаще всего обеими руками.

Стоит отметить, что видеоресурс YouTube заполонили различные ролики обзоров этих игрушек, а также обучалок трюков и приемов с крутилкой. По дизайну самый популярный - с тремя лепестками. Он дольше всего крутится и лучше приспособлен для трюков. Но есть и другие виды.

Спиннеры реализуют в центре города, есть ли у продавцов разрешительные документы, не известно.

Похожие новости

14.06.17 16:12В клипе "Случайная" охранник LOBODA убил журналиста канала "3+3" [видео]

01.05.17 13:49Драка в Отраде: полиция задержала десять человек (ВИДЕО)

19.04.17 10:31В Северной Корее показали уничтожение США (видео)

28.02.17 00:00Подними себе настроение: посмотрите красивое видео

27.12.11 20:27Как изменится видео в интернете в 2012 году - мнение экспертов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Пятница, 14.07.2017

Закругление верхнее-левое

20:56США хотят выделить Украине $410 млн на оборону

20:44Посол не подтвердил гибель украинцев в Хургаде

20:32«Спиннер-мания» или как Николаев отреагировал на новый тренд этого года

20:21«Должен быть коммунальным», - Александр Сенкевич рассказал про этапы реформирования городского транспорта

20:07Как победить зависимость от смартфона: интересные советы

19:58В День взятия Бастилии на Тур-де-Франс николаевец Гривко обогнал лишь двоих

19:49Когда выгоднее покупать мебель

19:35В Верховной Раде предложили читать молитву перед каждым заседанием

19:22Jaguar представил новый кроссовер E-Pace

19:10Можна діставати улюблену теплу піжаму. Синоптик розповіла, чого чекати найближчими вихідними

18:57В Николаеве может быть сорван отопительный сезон: нет денег

18:49Вознесенский «гипертоник» в своей теплице вырастил полсотни двухметровых кустов конопли

18:37На Киевщине депутат побил школьника за пост

18:24Порошенко: Армия получит танки Т-72 и Оплот

18:11При нападении на курорт в Египте погибли украинцы

17:55В Николаеве от столкновения с Geely перевернулся грузовик

17:47Голова ОДА Савченко сьогодні у Первомайську перерізав стрічку та вручив нагороди

17:39Застрявшего в банкомате рабочего не спасали, приняв просьбы за шутку

17:28Определены лучшие города для путешествий

17:19Veloforum 2017 у Миколаєві

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.07.17 08:132280

В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу в госпитале - сообщается о двух жертвах

01.07.17 08:202500

Ягодная диета: как извлечь пользу из разгрузочной недели на летних десертах

01.07.17 08:272250

Обострение на Донбассе: украинские военные понесли потери

01.07.17 08:362450

В полиции сообщили подробности разбойного нападения со стрельбой в центре Николаева

Самые читаемые

02.07.17 11:0014590

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227540

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:177320

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:156060

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама