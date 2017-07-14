«Спиннер-мания» или как Николаев отреагировал на новый тренд этого года

Только ленивый еще не знает, что такое спиннер и не ощутил на себе его релаксирующий эффект. Чтобы узнать, как Николаев отреагировал на новый тренд этого года, NikLife разыскал все места города, где встречаются спиннеры, узнал цены на них, а также услышал мнения продавцов и пользователей об этой игрушке.

Так, в городе цена на спиннер стартует от 45 и колеблется до 500 гривен в зависимости от модификации и крутизны гаджета. Как отмечают продавцы, спиннер стал настоящим трендом сезона и его популярность продержится еще несколько месяцев. Продаются они уже везде: на рынках, пешеходных переходах, магазинах техники и даже продуктовых, а также в других местах высокого покупательского трафика. Некоторые пользователи даже начали подшучивать над этой чудо-крутилкой: «Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и крутится спиннер», передаёт NikLife.

Примечательно, что из четырех точек продажи спиннеров на рынке «Колос» и района междугороднего автовокзала, только на одной продавец смог объяснить заявленную производителем цель игрушки. На остальных рассказывали только то, что это очень популярная вещь и все берут.

Как все говорят, это популярная штука и может как-то там помочь релаксировать и сосредоточить внимание. Но меня она больше раздражает, чем успокаивает, поэтому я ею не играю, – рассказал продавец.

При этом, на улице Соборной, реализаторы более продвинуты и знают, что нужно рассказывать покупателям, дабы лучше привлечь их внимание. Кроме того, они первое время даже тестировали спиннеры, чтобы знать, как они работают и даже сами почувствовали эффект антистресса.

Большинство опрошенных пользователей довольны наличием у себя этой новинки и говорят, что иногда даже играют им и пробуют учить разные трюки, которые не всегда получаются, ведь нужно много времени, чтобы научится управлять чудо-гаджетом. Многие отмечают, что эффект антистресса практически не почувствовался, по крайней мере у взрослых. При этом, николаевские дети отмечают, что им он очень нравится игрушка и даже гордятся тем, что у них она уже есть.

Фиджет-спиннер или просто спиннер - это игрушка-антистресс, которую придумали еще в 1990-х, однако большую популярность он приобрел только в начале 2017-ого. Спиннер можно применить для различных целей, но чаще всего устройство используют, чтобы чем-то занять свои руки. Крутилка как бы помогает сосредоточиться и способна уменьшить волнение или раздражительность, заявляю интернет сайты продавцов.

В центре этого гаджета для пальцев расположен подшипник, а по краям кольца. Чтобы привести игрушку в действие, необходимо ее двумя пальцами держать за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. Такая инструкция правильного применения. Но, как и стики для сахара или кофе по использованию только одной рукой, она не прижилась. Крутят ее кому как удобно и чаще всего обеими руками.

Стоит отметить, что видеоресурс YouTube заполонили различные ролики обзоров этих игрушек, а также обучалок трюков и приемов с крутилкой. По дизайну самый популярный - с тремя лепестками. Он дольше всего крутится и лучше приспособлен для трюков. Но есть и другие виды.

Спиннеры реализуют в центре города, есть ли у продавцов разрешительные документы, не известно.