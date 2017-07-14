США хотят выделить Украине $410 млн на оборону

14.07.17 20:56Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Проект закона поступил в Конгресс США.

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает в 2018 финансовом году выделить не менее $410 млн на военную помощь Украине. Об этом сказано в сообщении посольства Украины в США в Facebook, передает КорреспонденТ.net

Комитет представил проект закона об ассигнованиях на нужды Госдепа США, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год, которым выделяются средства на программы поддержки Украины.

"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранены на уровне 2017 - в объеме, не меньше 410,465 млн долларов", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" для Украины на уровне не меньшем текущего бюджетного года, также законодательную возможность для выделения в случае необходимости средств для предоставления Украине дополнительных кредитных гарантий.

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