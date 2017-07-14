Оправдана ли высокая стоимость рекламы на ТВ?

Телевизионная реклама сегодня пребывает на переломном этапе своего развития.

Устоявшиеся форматы телерекламы были и есть самым эффективным способом взаимодействия с огромной потребительской аудиторией, но при этом очевидны и негативные тенденции: стоимость рекламы на ТВ продолжает расти, и параллельно нарастает раздражение аудитории, уставшей от бесцеремонности рекламистов, вклинивающихся со своими блоками посреди интересного фильма или юмористического концерта. Лишь невероятная зрелищность телевизионной рекламы заставляет рекламодателей инвестировать в данную отрасль, а зрителей – смотреть бесконечные призывы пить кофе, пользоваться бытовой химией и принимать лекарство от несварения.

Преимущества телевизионной рекламы

Любой продукт презентуется в максимальном объёме. Конечно, с помощью «голубого экрана» колбасу или сыр нельзя понюхать, но во всём остальном телевизор держит первую позицию: товар или услугу можно показать наглядно, воздействуя при этом на все органы чувств. Видеоряд можно сопроводить любыми пояснениями, наложить музыку и спецэффекты, усиливающие запоминание и закрепляющие позитивное восприятие. Зрительская аудитория отчётливо сегментирована. Существует множество программ, направленных на относительно узкий круг. Передачи для любителей спорта, рыбалки, садоводства, туризма, путешествий в разные страны позволяют достаточно точно таргетировать рекламу. Таргетинг возможен по множеству параметров – географическому расположению, времени выхода передачи в эфир, тематике программы, характерным приметам аудитории (молодёжная среда увлекается современной музыкой, люди преклонного возраста предпочитают сериалы). Несмотря на раздражающее действие рекламы на ТВ, огромная часть населения все вечера проводит за просмотром телевизионного эфира. Телевизор – это не просто техническое устройство, это часть социальной среды.

Стоимость рекламы на ТВ

По данным рекламного агентства «Соната» http://sonatagroup.com.ua/, максимальная стоимость размещения рекламных материалов в вечернее время на главных украинских каналах такова:

СТБ – 39 321 грн.;

Интер – 33 080 грн.;

ICTV – 32 362 грн.

Виды размещения

В зависимости от поставленных целей, варианты размещения могут сильно отличаться:

Ролик в ходе рекламной паузы. Объявление о спонсоре программы или показ логотипа; Использование продвигаемого продукта в эфире передачи (скрытая реклама). Оплаченный сюжет о производстве, предприятии услуг, товаре.