Рассылка рекламы с помощью смс

Невозможно себе вообразить мир без мобильных телефонов.

Высочайшую популярность этим коммуникаторам принесла не только возможность быстро связаться с любым абонентом из списка контактов или представителями специальных служб, но и обилие вспомогательных функций, среди которых одной из наиболее востребованных является приём и отправка текстовых сообщений. Благодаря смс появился даже новый технологичный канал связи рекламодателей с потребительской аудиторией — рекламная СМС рассылка по Киеву, отличающийся высочайшей скоростью передачи сообщений маркетингового характера, моментальной отправкой данных огромному количеству получателей, где бы они ни находились.

Старая технология снова на службе

Сегодня многие с умилением вспоминают времена, когда в ходу были пейджеры. Казалось, технология невозможно устарела, из-за чего пейджер вышел из массового употребления. Но это не совсем соответствует реалиям: новые технологии подарили старенькому пейджеру новую жизнь, синтезировав его с компактным мобильным телефоном.

Сейчас уже не нужно звонить оператору пейджерной связи, чтобы отправить сообщение абоненту. Текст можно набрать самому с телефона или сайта бесплатной отправки смс. Именно этот момент и заинтересовал маркетологов, оценивших перспективы данного способа связи. Ведь, имея большую базу номеров, можно информировать потребительскую аудиторию о разнообразных коммерческих продуктах, получая прибыль. А если использовать хорошо проработанную базу, можно достаточно точно таргетировать рекламу, повышая результативность рекламной кампании многократно.

Достоинства смс-рассылки

Важнейшим преимуществом смс является адресность. Если использовать «белую» (легально собранную) базу номеров, можно каждое сообщение адресовать конкретному человеку, используя в тексте имя, фамилию, некоторые личные данные. Например, высока вероятность, что получатель смс отреагирует позитивно, если ему предложить скидку ко Дню рождения.

Не менее ценится рекламодателями такой параметр смс, как доступная цена. При массовой рассылке стоимость одного сообщения может составить 30-50 копеек. Нужно отметить также высокую надёжность метода: случаи «недоставки» смс практически отсутствуют. Большинство абонентов прочитает сообщение в первые минуты после получения, а остальные — в течение суток дополнят число.

Другие нестандартные способы повысить продажи

Смс-маркетинг — это всего лишь один из вариантов проведения нестандартной рекламной кампании. Есть множество других эффективных инструментов http://adv-sonata.com/nonstandard/, которые при правильном использовании могут дать отличный результат. Рекламное агентство «Соната» предлагает разместить рекламу:

· На коммунальных платёжках;

· На мониторах терминалов самообслуживания;

· На спичечных коробках;

· На досках объявлений.