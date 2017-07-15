Мэр Николаева предложил выделять деньги из бюджета на стерилизацию и чипирование домашних собак

15.07.17 09:01Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

С отчетом на исполнительный комитет пришла директор КП «Центр защиты животных» Людмила Ткач с отчетом о выполняемой работе.

Она рассказала, что программа ОСВ (отлов, стерилизация и выпуск) зарекомендовала себя очень положительно, однако в год по ней стерилизуют всего 1600 собак, поэтому с такими темпами проблему с бродячими животными можно никогда и не решить, сообщает Новости.N.

Кроме того члены исполнительного комитета Николаевского городского горсовета заслушали отчет директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» Людмилы Ткач.

-Мы написали обращение в ветеринарные клиники. Только массовая, честная стерилизация, регистрация собак, которые находятся в частных руках, может решить эту проблему. … На территории города есть коммунальное предприятие, которое может работать в три раза лучше, чем работало до этого, - отметила директор КП.

При этом она Людмила Ткач также отметила, что в здоровым собакам применять эвтаназию запрещено Законом Украины.

Член исполкома Владимир Тимошин на это ответил, что в Украине есть также статья о защите людей.

-Вы говорите 1600 собак в год. Вы нам предлагаете сколько лет подождать, пока они не перестанут размножаться, а те умрут естественным путем? До этого мы должны ходить и оберегаться? Вот, к примеру, я не член исполкома, живу возле 22-й школы, каждый день иду утром за машиной, а вечером ставлю машину и иду домой. Там 22 собаки. Люди боятся ходить, рядом школа, экономический лицей. А вы нам про стерилизацию рассказываете, мол, лет через 17-18 у нас будет все в порядке, - отметил Владимир Тимошин.

Людмила Ткач, в свою очередь, рассказала, что вверенное ей предприятие работает по программе, которую приняли депутаты, она является законом для предприятия.

-На территории предприятия 50% собак – хозяйские, они не родились на улице. Этих собак привозят и привязывают к забору Центра защиты животных. За что усыплять собаку? Мы что, так и не начнем с людей? – ответила Людмила Ткач.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич поделился идеей, как можно урегулировать вопрос стерилизации домашних животных в Николаеве.

—Вчера мне в голову пришла идея. Сколько у нас стоит стерилизация одного животного? Порядка 741 гривны. Надо подумать о том, что если кто-то хочет стерилизовать своих домашних животных, то выделить деньги из бюджета на наше коммунальное предприятие, чтоб проводить эти действия бесплатно. Люди не хотят стерилизовать своих животных, ведь за это нужно платить деньги. Нужно подумать, написать программу, - предложил мэр Сенкевич, добавив, что бесплатно можно было проводить и чипирование.

Так как отчет директора КП не предполагал голосования, после обсуждения данного вопроса все разошлись.

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