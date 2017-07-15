Сенкевич дал поручение подготовить проект об отмене разрешения на землеотвод для "Мафии"

15.07.17 11:20Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал поручение заместителю Антону Турупалову, а также управлениям градостроительства и архитектуры и земельных ресурсов подготовить на следующее заседание земельной комиссии информацию о ресторане «Мафия» по проспекту Центральному, 75-А. Кроме того, мэр поручил подготовить проект решения об отмене разрешения на землеотвод, передает Inshe.TV.

Об этом он заявил на сессии горсовета в четверг, 13 июля, после выступления депутата Николаевского горсовета Елены Киселевой из фракции БПП, которая указала, что чиновники не торопятся исправить ситуацию на объекте.

– Какая-то дикая ситуация. Был подготовлен проект решения. Этот проект решения 10 раз рассматривался на профильной комиссии. В апреле месяце было рекомендовано разместить этот проект решения на сайте с целью, чтобы он вышел на сессию. Но ситуация какая-то смешная, заколдованная вокруг этого объекта. Все об этом забыли. Почему забыли, не знаю. Но, пока забыли вынести решение об отмене разрешения, происходит вообще некая фантасмагория с белым прямоугольником. У нас сегодня земля в аренде у юридического лица, объект в собственности у физических лиц, а управление архитектуры подписывает паспорта размещения временных сооружений на пять объектов снова юридическому лицу. Таким образом, мы сегодня видим некую конструкцию, которая по документам – это пять отдельных конструкций, а в реальности – это один белый прямоугольник, — сказала депутат.

– Поэтому я хочу понять, мы подменяем стандарты, и мы для отдельного волшебного субъекта рассматриваем наши документы так, как это выгодно им? Я хочу понять, он эксклюзивный чем-то? Почему, называя вещи не своими именами, мы постоянно врем? Если у нас управление архитектуры согласовало пять объектов, которые переносные, то я хочу провести разведку боем, чтобы мне показали, как можно демонтировать хотя бы один этот объект без ущерба для всей конструкции, — добавила она.

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