Китайская компания построит в Украине ветряную электростанцию

Китайские инвесторы намерены построить в Украине ветряную электростанцию. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Один из крупнейших в Китае производителей энергетического оборудования – компания TBEA International Ltd готова построить в Николаевской области новый энергетический объект, а именно ветряную электростанцию.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, пилотный проект в сфере возобновляемой энергетики от китайских инвесторов уже прошел в Украине все необходимые экспертизы.

Китайцы получили положительное заключение, которое позволяет строительство электростанции. Кроме того, было согласовано и минимальное влиянии на окружающую среду региона, где будет реализовываться проект. По данным Минэнерго, мощность будущей электростанции составит 500 МВт.

В ведомстве рассказали, что китайские инвесторы и их технические специалисты проводят встречи с украинскими партнерами и представителями государственных органов в Николаевской области. Ведутся переговоры и с НЭК Укрэнерго, Энергорынок и другими компаниями.