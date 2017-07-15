Депутат Дюмин поднял вопрос о покупке бывшего николаевского детсада №15

Мэрия города Николаева хочет решить вопрос покупки детского садика №15 с помощью субвенции народного депутата Артёма Ильюка.

Об этом говорилось на сессии горсовета в четверг, 13 июля, передает Inshe.TV.

Мэрия города Николаева хочет решить вопрос покупки детского садика №15 с помощью субвенции народного депутата Артёма Ильюка.

Об этом говорилось на сессии горсовета в четверг, 13 июля.

Депутат Анатолий Дюмин из «Оппозиционного блока» в очередной раз поднял вопрос необходимости купить здание бывшего детсада, которое расположено у него на округе.

– Сегодня катастрофическое положение, у нас садик №66 в ремонте и всего один садик в этом микрорайоне. Есть тенденция у нас рождения детей, на сегодняшний день за 500 детей, которые стоят в очереди. Мы об этом говорим с вами год. Мы от этой темы не уйдём – ни вы, ни я, ни профильный зам. Мы обращались и к народному депутату. Я знаю, что сегодня готовится, только два месяца спустя, готовится обращение к народному депутату. И вы, и мы обещали людям, что этот детский садик мы будем покупать, – сказал депутат.

Мэр Александр Сенкевич ответил, что планируется принять обращение к народному депутату Артёму Ильюку о выделении им субвенции на покупку объекта.

– Если получим средства в размере 50% от народного депутата по округу, мы будем искать возможность, для того чтобы выделить недостающую сумму денег из бюджета города и будем восстанавливать детский сад… У нас планируется в межсессионный период обработка и предоставление информации о перевыполнения бюджета Николаева. Мы можем говорить об августе-сентябре 2017 года о перераспределении бюджетных средств. Более того, депутаты-мажоритарщики Верховной Рады получают субвенция из государственного бюджета и покупка любого заведения или любого штучного товара – это самый лучший вариант использования этой субвенции, потому что нет тендерных процедур, которые растягиваются на месяцы. Вопрос покупки детского сада будет рассматриваться, я надеюсь, в августе-сентябре этого года, — сказал мэр.