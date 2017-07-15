Жильцам николаевских общежитий разрешили приватизировать комнаты Жильцы двух николаевских общежитий получили разрешение на приватизацию комнат. Соответствующие решение было принято на втором пленарном заседании сессии Николаевского городского совета, передаёт корреспондент ТАЙМЕРА. В связи с принятием в коммунальную собственность территориальной громады Николаева общежитий по ул. Киевской, 2, и ул. Георгия Гонгадзе, 26/2, городской совет решил оставить здания в статусе общежитий и разрешить проведение приватизации их жилых помещений. Организацию и проведение работ по приватизации жилых помещений в общежитиях поручили управлению по использованию и развитию коммунальной собственности Николаевского городского совета. А вот жильцам общежития по ул. Террасной, 7-А, не повезло: депутатский корпус отказался поддержать соответствующий проект решения. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама