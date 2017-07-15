Жильцам николаевских общежитий разрешили приватизировать комнаты

15.07.17 13:00Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Жильцы двух николаевских общежитий получили разрешение на приватизацию комнат.

Соответствующие решение было принято на втором пленарном заседании сессии Николаевского городского совета, передаёт корреспондент ТАЙМЕРА.

В связи с принятием в коммунальную собственность территориальной громады Николаева общежитий по ул. Киевской, 2, и ул. Георгия Гонгадзе, 26/2, городской совет решил оставить здания в статусе общежитий и разрешить проведение приватизации их жилых помещений. Организацию и проведение работ по приватизации жилых помещений в общежитиях поручили управлению по использованию и развитию коммунальной собственности Николаевского городского совета. А вот жильцам общежития по ул. Террасной, 7-А, не повезло: депутатский корпус отказался поддержать соответствующий проект решения.

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