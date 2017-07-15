Александр Сенкевич не связывает вручение ему протоколов о коррупции с политикой (видео)

15.07.17 13:25Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский городской голова Александр Сенкевич не связывает вручение ему двух административных протоколов о коррупции с политической борьбой руководства страны с Андреем Садовым, лидером партии «Самопомич», которую представляет сам мэр, однако не исключает и такой вариант.

Об этом он сказал журналистам после сессии горсовета в пятницу, 14 июля, передает Inshe.TV.

– Я не стал бы делать таких громких заявлений, ведь мы изучили этот вопрос. На самом деле, этот вопрос проходит по многим городам. Я не исключаю этого, потому что прошло почти два года, и тут вопрос всплыл. Всплыв в свете последних событий. Можно связывать их, но я не вижу здесь ничего, — сказал он.

Мэр в очередной раз назвал «бредом» вручение ему протоколов о коррупции. По его словам, если это было сделано намеренно, то отношение людей к власти только ухудшится.

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