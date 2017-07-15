«Нібулон» вирішив збільшити свій флот на дві третини

Компанія «Нібулон», однією із сфер діяльності якої є вантажні та пасажирські перевезення по воді, вирішила збільшити на дві третини чисельність свого флоту і планує довести її до 100 суден.

Про це поінформував генеральний директор ТОВ СП «Нібулон» Олексій Вадатурський у виступі на церемонії урочистого відкриття у п’ятницю у місті Гола Пристань на Херсонщині збудованого цією компанією нового зерноперевантажувального терміналу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми збудували вже близько 60 суден. І у найближчі роки ми збудуємо ще 40 суден», — сказав Вадатурський.

За його словами, нові судна компанія «Нібулон» будуватиме за рахунок європейських кредитних коштів.

На Херсонщині у місті Гола Пристань у п’ятницю урочисто відкрили новий зерноперевантажувальний термінал, збудований компанією «Нібулон» на кошти Європейського інвестиційного банку.