На чемпионате мира николаевцы выступят в финале синхронных прыжков на 3-метровом трамплине

15.07.17 16:38Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

15 июля в столице Венгрии Будапеште продолжается второй день чемпионата мира по водным видам спорта.

В дневной сессии на трехметровом трамплине состоялась мужская квалификация в синхронных прыжках. Очень ровно выполнили свои упражнения украинцы Иля Кваша и Олег Колодий. Они заняли шестое место, и сегодня вечером посостязаются за награды чемпионата мира, передаёт Николаевские новости.

Напомню, что Кваша и Колодий - коренные николаевцы, а прыгать вместе стали совсем недавно. Причем, после того, как Олег стал выступать за Луганскую область. Что касается их конкурентов, то практически все 12 пар могут завоевать медали, но на «золото» претендовать будут китайцы. Цао Юань – двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Сийи Си. А также опытные россияне – серебряные призеры Олимпады 2012 в Лондоне Илья Захаров и Евгений Кузнецов.

А мы будем держать кулаки за бронзового призера Олимпиды-2008 Илья Квашу и серебряного призера чемпионата Европы Олега Колодия. Эту, пока свою самую высокую награду он завоевал на недавнем чемпионате Европы в Киеве именно с Ильей Квашой.

Чемпионат мира. Водные виды. Прыжки в воду. 3 м. Мужчины. Синхрон. Квалификация 1. Цао Юань/Сийи Си (Китай) – 438.84 2. Евгений Кузнецов/Илья Захаров (Россия )- 436.66 3. Сэм Дорман/Майк Хиксон (США) – 410.10. …6. Илья Кваша/Олег Колодий(Украина, Николаев/Луганск) - 398.91 Всего 21 пара.

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