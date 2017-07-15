Что думают николаевцы о продажи колбасы "вне закона"

15.07.17 18:56Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Дешевая колбаса, которой торгуют в Николаеве едва ли не на каждом углу без холодильников и соблюдения элементарных санитарных норм, вызывает у многих горожан опасения.

По отзывам горожан, подобные точки торговли — просто «бич» сегодняшнего дня, и местной власти давно пора навести порядок в этом вопросе.

«Давно пора. Особенно машины, продающие колбасу. Мало того, что без холодильника, так еще и по цене рулона туалетной бумаги, страшно даже подумать, что входит в состав такой колбасы», — написал николаевец Сергей Галько. По словам Инны Алко, даже там, где холодильники в наличии имеются, их выключают на ночь — очевидно, с целью экономии на оплате за электричество. А Оксана Мельник отметила: подобные торговые точки есть практически на всех рынках города.

О том, что с целью наведения порядка необходимо проинспектировать весь Николаев, высказался и Сергей Гайчев.

Наташа Нигреева в своем комментарии сообщила о том, что в самом центре города, на углу проспекта Центрального и ул. Соборной, каждое утро появляется «пирожок» с вонючей колбасой и сыром», за которыми всегда есть очередь.

С одной стороны, люди покупают дешевый продукт из экономических соображений ( низкий уровень дохода, низкие зарплаты и мизерные пенсии, рост тарифов и цен и.д.), с другой — потребление продукции сомнительного качества может вызвать серьезные осложнения здоровья, которые впоследствии выльются в гораздо большую сумму.

В качестве аргументов владельцы или продавцы таких торговых точек обычно твердят: есть спрос — есть и предложение. Оно-то так.

Но только до первых малоприятных последствий употребления продуктов сомнительного качества, а такие, как известно, уже имели место в других городах. На фоне разгула ботулизма и отсутствия вакцин — тем более надеяться, что проблема разрешится сама собой, просто преступно.

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