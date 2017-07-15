Ждем отключений: Украина осталась без атомного энергоблока Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети. Причиной этого стало проведение планового ремонта, передает УКРОП Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности. Энергоблок отключили ночью в 2:39. Остальные объекты АЭС работают в штатном режиме. Кроме того, продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт на первом энергоблоке. Согласно мониторингу, радиационная обстановка на станции соответствует нормам безопасности. Отключение второго энергоблока прошло без эксцессов. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Она является частью Южно-Украинского энергетического комплекса. АЭС обладает суммарной мощностью в 3 тысячи МВт. Построили ее в период с 1975 по 1982 год. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама