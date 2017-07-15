Майданчики, дороги, вуличне освітлення: розпочато роботи в окремих куточках Корабельного району Під керівництвом адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради розпочато роботи з улаштування спортивного майданчика по вулиці Глинки, 3. Підрядна організація, яка виконує роботи, – ФОП Петрушков А.Є. Про це повідомляється на офіційному сайті адміністрації Корабельного району. Також розпочато роботи з поточного ремонту мережі зовнішнього освітлення по вулиці Відродження. Підрядна організація – КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва». Крім того, розпочато роботи з улаштування дитячого майданчику по пр. Корабелів, 6, 8 (підрядна організація – ФОП Медянцев В.В.) Повідомляє адміністрація району і про початок робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Зої Космодем’янської (від вул. Льотчиків до пров. Колективного). Підрядна організація, яка виконує роботи, – ТОВ «Миколаївавтодор». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама