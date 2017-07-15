Майданчики, дороги, вуличне освітлення: розпочато роботи в окремих куточках Корабельного району
|15.07.17 19:50
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Під керівництвом адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради розпочато роботи з улаштування спортивного майданчика по вулиці Глинки, 3. Підрядна організація, яка виконує роботи, – ФОП Петрушков А.Є.
Про це повідомляється на офіційному сайті
адміністрації Корабельного району.
Також розпочато роботи з поточного ремонту мережі зовнішнього освітлення по вулиці Відродження.
Підрядна організація – КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва».
Крім того, розпочато роботи з улаштування дитячого майданчику по пр. Корабелів, 6, 8 (підрядна організація – ФОП Медянцев В.В.)
Повідомляє адміністрація району і про початок робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Зої Космодем’янської (від вул. Льотчиків до пров. Колективного).
Підрядна організація, яка виконує роботи, – ТОВ «Миколаївавтодор».