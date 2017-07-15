Николаевский депутат призвал мэра поставить точку на своих подчинённых

Депутат от фракции «Наш край» Владислав Ентин призвал городского голову Александра Сенкевича поставить точку на руководителях структурных подразделений департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Об этом стало известно в ходе второго пленарного заседания сессии, передаёт корреспондент ТАЙМЕРА.

Народный избранник недоумевает, согласно каким правилам благоустройства территории можно было снести зелёные насаждения у мемориального комплекса освободителям Николаева на проспекте Центральном, а вместо них уложить тротуарную плитку.

«По чьей инициативе были уничтожены двенадцать туй у мемориального комплекса освободителям Николаева и укатано всё в тротуарную плитку? У меня нет слов! Можно уже поставить жирную точку на Андрее Палько (директор департамента ЖКХ — прим.ред.), Владимире Корчагове (начальник управления экологии департамента ЖКХ — прим.ред.), Татьяне Скибицкой (замначальника управления экологии и департамента ЖКХ — прим.ред.), которые постоянно издеваются над городом», — сказал Владислав Ентин.

Он также акцентировал внимание депутатского корпуса на состоянии сквера Солдата и парка «Победа».

«Вы посмотрите, что творится со сквером Солдата, с парком «Победа». В парке «Победа», чтоб вы знали, Александр Фёдорович, фирма, которая выиграла тендер, должна один раз в полтора дня убирать», — подытожил народный избранник.

Городской голова Александр Сенкевич дал протокольное поручение Андрею Палько предоставить объяснения относительно работ по благоустройству территории у мемориального комплекса.