Наш ответ на прайды: в Николаеве прошел Марш за традиционные ценности

15.07.17 21:02Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

Необходимо не только защищать, а и пропагандировать традиционные ценности, потому что только они являются гарантией выживания украинской нации.

Так пояснил цель прошедшего сегодня, 15 июля, в Николаеве Марша за традиционные ценности идеолог Социал-Национальной Ассамблеи Олег Однороженко, передаёт Inshe.TV

— Это акция за европейские традиционные ценности, потому что сейчас поднимается волна, которая подрывает именно основы существования Украины. Сейчас, когда идет навязчивая пропаганда разнообразных извращений, отклонений, антипатриотизма, понятно, что государство и нация теряют способность к сопротивлению, и это мы не можем рассматривать иначе, как подрывную деятельность врагов украинского государства и европейской цивилизации в целом. Понятно, что наши усилия будут направлены на то, чтобы не просто защищать, а и пропагандировать традиционные ценности, потому что только они являются гарантией выживания украинской нации, — сказал Олег Однороженко.

Группа из двух десятков преимущественно молодых людей, скандируя «Традиційна родина – велика Україна!» и «Одна раса, одна нація, одна Батьківщина – це Україна», в сопровождении полиции прошла маршем по пр.Центральному от Центрального городского стадиона до ул.Соборной, а потом по самой Соборной, периодически зажигая файеры.

Надо отметить, что большинство николаевцев недоуменно взирали на шествие, хотя некоторые (а именно двое разных мужчин) разобрались и отпустили в адрес участников марша непечатные выражения, означающие как раз то понятие, против чего, собственно, и проводился марш. Участники шествия на бранные комментарии внимания не обратили.

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