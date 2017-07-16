02.07.17 17:262790
В Николаеве пожарные лишь за сутки тушили 8 пожаров на открытых территориях
|16.07.17 11:43
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За прошедшие сутки, 15 июля, на территории Николаевщины зарегистрировано 15 случаев горения сухой травы и мусора на открытых территориях. Пожары зафиксированы в Витовском, Врадиевском, Веселиновском, Березнеговатском, Николаевском районах и г. Снигиревка.
За прошедшие сутки, 15 июля, на территории Николаевщины зарегистрировано 15 случаев горения сухой травы и мусора на открытых территориях. Пожары зафиксированы в Витовском, Врадиевском, Веселиновском, Березнеговатском, Николаевском районах и г. Снигиревка.
И условным лидером по количеству возгораний стал Николаев. По городу в разных районах зарегистрировано 8 пожаров на открытых территориях, площадь которых составляет почти 7 га, передает "Inshe.TV".
В большей части данных случаев уничтожен только сухостой и мусор, однако в Веселиновском районе огонь угрожал имуществу граждан. Спасателям удалось спасти 2 хозяйственные постройки от уничтожения, сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.