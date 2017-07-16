02.07.17 17:262790
На Николаевщине погибли 12 пеликанов
|16.07.17 12:10
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На Николаевщине, в региональном ландшафтном парке «Тилигульский» из-за линии электропередачи погибли 12 пеликанов.
На Николаевщине, в региональном ландшафтном парке «Тилигульский» из-за линии электропередачи погибли 12 пеликанов.
«14 июля ученые парка стали свидетелями гибели 12 пеликанов от ударов о провода электросети. Столкновение произошло в первой половине дня на Прогрессовской косе, в районе которой наблюдаются значительные скопления околоводных птиц». Об этом сообщает портал "Маю Право".
«Существующая воздушная ЛЭП пересекает миграционные потоки пернатых и для них очень опасна. В связи с этим крайне необходимо использовать определенные средства и устройства, которые сделают конструкции электросети заметными и дадут возможность птицам облетать их», - сообщили в региональном парке.