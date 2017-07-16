Знания истории у николаевцев оставляют желать лучшего

16.07.17 12:25Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Телеканал «Николаев» провёл опрос-эксперимент на главной улице города, чтобы узнать, насколько хорошо жители знают историю (и знают ли её вообще). Вопросы касались значимых дат периода Второй мировой войны. Из 13-ти принявших участие в опросе николаевцев, правильно на вопросы ответили меньше половины.

Реакции жителей на предложение поучаствовать в опросе были самыми разными: узнав, что от них требуется, пойманные журналисткой прохожие и просто отдыхающие на Соборной начинали смущаться, виновато улыбались, когда понимали, что не могут дать ответа на поставленные вопросы, отказывались отвечать.

В попытке оправдать свой уровень знаний и девушки, и парни начинали увиливать от ответов: «Не хочу отвечать. Мне война не нравится». «Здесь нужно подумать, это уже вопрос углублённый».

Кто-то честно признался: «Я по истории вообще ноль».

Смущенные и сконфуженные люди обычно вызывают улыбку. И видео было бы смешным, если бы не открывало такую печальную картину.

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