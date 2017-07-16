На трассе Ульяновка — Николаев произошло ДТП, без пострадавших не обошлось

16.07.17 12:35Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 16 июля, в 00:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на трассе Р-06 «Ульяновка — Николаев» возле с. Щербани произошло дорожно-транспортное происшествие.

Спасателям сообщил водитель проезжающей мимо машины, передает "Мой Город".

По указанному адресу выехало отделение 12 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что автомобиль PEUGEOT Expert съехал в кювет с последующим наездом на дерево. В результате этого водитель и пассажир автомобиля оказались заблокированными изуродованными конструктивными элементами транспорта.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших и передали их медикам, которые оказали первую помощь и транспортировали обоих к Вознесенской центральной районной больницы.

Для проведения работ привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава. Также на месте работали правоохранительные органы и бригады скорой медицинской помощи.

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