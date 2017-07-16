Николаевские печатные СМИ не теряют своей актуальности: газеты лидируют в Украине по количеству "джинсы"

16.07.17 12:55Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские печатные СМИ больше всех остальных в Украине публикуют «джинсу» - материалы с признаками рекламы и заказа без соответствующей маркировки «на правах рекламы».

Николаевские печатные СМИ больше всех остальных в Украине публикуют «джинсу» - материалы с признаками рекламы и заказа без соответствующей маркировки «на правах рекламы», сообщает "Маю Право".

Таковы результаты исследования уровня заказных материалов в местных печатных и онлайн-СМИ в 10 регионах Украины, проведенного ОО «Институт Массовой Информации» при поддержке программы У-Медиа Интерньюс Нетворк.

Так, по итогам июня 2017 года уровень джинсы в региональных СМИ составил в среднем 7% от общего количества материалов. Главными заказчиками «джинсы» в регионах выступают местные чиновники и политики.

Согласно результатам мониторинга, уровень политической джинсы вырос как в онлайн-СМИ (на 9%), так и в печатных СМИ (на 7%) по сравнению с предыдущим периодом мониторинга, который проводился в апреле 2017 года. Таким образом, соотношение политической и коммерческой джинсы в печатных СМИ составило 74% до 26%, со значительным преимуществом политической джинсы; тогда как в онлайн-СМИ разница между уровнем политической (53%) и коммерческой джинсы (47%) осталась небольшой. Среди регионов, в которых проводился мониторинг, наибольшее количество материалов с признаками заказа в печатных СМИ было зафиксировано в Николаеве (19% от общего количества материалов), в Днепре и Харькове (по 9% от общего количества материалов), и в Херсоне (8% ). Меньше материалов с признаками заказа в печатных СМИ было зафиксировано в Ужгороде (2% от общего количества материалов).

В онлайн-СМИ больше всего джинсы было размещено в СМИ Днепра - 14% и Харькова - 7% от общего количества материалов. Низким этот показатель оказался в онлайн-СМИ Львова и Луцке - по 1%.

По данным мониторинга, самыми активными заказчиками джинсы в региональных медиа являются местные чиновники и политики. Например, в Днепре - мэр города Борис Филатов и председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов, в Харькове - председатель Харьковской ОГА Светлана Светличная, в Одессе - мэр города Геннадий Труханов.

В Николаеве же больше всего «джинсы» выходит в пользу народного депутата Украины от партии «Возрождение» Артема Ильюка, в пользу партии «Народный фронт». Примечательно, что в Николаеве, как и в большинстве остальных регионов Юга и Востока Украины, как в печатных, так и в интернет-СМИ выходит «джинса» от народного депутата от «Оппозиционного блока», экс-главы Днепропетровской ОГА Александра Вилкула.

Из партий, всего материалов с признаками заказа зафиксировано на пользу: - Олег Ляшко (Радикальная партия) в луцких и харьковских СМИ;- Партии «Батькивщина» в николаевских и ужгородских СМИ;- «Нашего края» в николаевских СМИ;- партии «Возрождение» в харьковских СМИ.

Мониторинг проводился в 10 областных центрах Украины (Запорожье, Ужгород, Одесса, Днепр, Николаев, Херсон, Луцк, Полтава, Львов, Харьков), в каждом городе анализировалось по 2 ключевых местных печатных и 2 интернет-СМИ. В общем, в июне было проанализировано 114 новостей в печатных СМИ и 6000 новостей в онлайн-СМИ.

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