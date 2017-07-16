Где смотреть прогноз погоды этим летом? Вот несколько приложений и сайтов

16.07.17 13:35Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Давайте признаемся друг другу — это не лучшее лето в нашей жизни. Во всяком случае, в некоторых регионах. Если прогноз погоды не сулит ничего хорошего, то хочется, чтобы он был точным, удобным, красивым и честным («Завтра опять гребаный дождь!»).

«Медуза» рассказывает о нескольких погодных сайтах и приложениях.

Давайте начнем с красоты. Приложение Yahoo Weather (Android, iOS) вместе с прогнозом показывает фотографию места, рядом с которым вы находитесь. Фотографию приложение берет из Flickr — и старается, чтобы погода на снимке соответствовала прогнозу! И еще: там красивая графика — солнце, облачка, вот это все.

Ой, опять красота. Отличный чешский проект Ventusky.com — интерактивная карта погодных явлений. Можно следить за дождями, облаками, грозами, ветрами и прочим. И смотреть, куда все это пойдет через несколько часов или неделю — пронесет или накроет? Если честно, сходу разобраться, что означают разноцветные штрихи на экране сложно, но выглядит это все совершенно космически.

Карта осадков и температуры Яндекс.Погоды куда проще и не такая красивая, но зато там все ясно! Картина иногда очень печальная.

В комментариях нас обвинят в рекламе без маркировки, но мы не можем не упомянуть Яндекс.Погоду еще раз и не рассказать об их приложении (Android, iOS). Дело в том, что это приложение умеет рассчитывать прогноз с точностью до дома — ну, потому что погода, например, возле водоема сильно отличается от погоды в квартале многоэтажек. На сайте Яндекс.Погоды эта функция тоже доступна. Вот тут рассказывают о технологии, с помощью которой все это работает:

В проекте Wunderground (Android, iOS) тоже считают, что будущее — за локальными прогнозами. Поэтому они собирают данные с сотен тысяч станций, многие из которых стоят у людей в огородах.

Иногда в погодных приложениях слегка раздражает официальная интонация: «Ожидаются осадки в виде дождя», «В ближайшие два часа дождь не прекратится». Почему нельзя сказать честно — «Завтра опять гребаный дождь!»? Или что-нибудь вроде: «Черт… просто оставайся в кровати!» Создатели Authentic Weather (Android, iOS) решили эту проблему. Каждый прогноз сопровождает новая честная и смешная фраза. Правда, приложение шутит по-английски и стоит два доллара. Но есть вариант подешевле.

Так, теперь о серьезном. У кого самый точный прогноз в мире? На сайте Accuweather написано, что именно этот проект признан самым точным предсказателем погоды. Удивительно, но на сайте The Weather Сompany то же самое говорится о продуктах The Weather Company. Видимо, проще проверять точность выбранного сайта или приложения самостоятельно.

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