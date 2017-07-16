В Николаеве кинотеатр «Пионер» принимает посетителей, несмотря на аварийный фасад

В историческом здании в центре Николаева, в котором расположен кинотеатр «Пионер», начинают осыпаться фрагменты фасада.

На данный момент уже обрушился фасад над входом в кассу, прям над дверью. Также частично осыпается фасад и над рекламными баннерами, что висят на стенах кинотеатра, сообщает Николаевские известия.

При этом никаких предупреждающих знаков об аварийности здания, либо о том, что проход опасный нигде нет.

Неизвестно, где и что упадет на голову. Сооружения не оснащены даже защитной сеткой.