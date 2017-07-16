02.07.17 17:262790
В Николаеве кинотеатр «Пионер» принимает посетителей, несмотря на аварийный фасад
|16.07.17 13:54
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В историческом здании в центре Николаева, в котором расположен кинотеатр «Пионер», начинают осыпаться фрагменты фасада.
В историческом здании в центре Николаева, в котором расположен кинотеатр «Пионер», начинают осыпаться фрагменты фасада.
На данный момент уже обрушился фасад над входом в кассу, прям над дверью. Также частично осыпается фасад и над рекламными баннерами, что висят на стенах кинотеатра, сообщает Николаевские известия.
При этом никаких предупреждающих знаков об аварийности здания, либо о том, что проход опасный нигде нет.
Неизвестно, где и что упадет на голову. Сооружения не оснащены даже защитной сеткой.