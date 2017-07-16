Центру реабилитации инвалидов в Николаеве быть — депутаты согласовали вопрос

Члены «бюджетной» комиссии поддержали обращение департамента труда и соцзащиты с просьбой согласовать вопрос «О создании городского центра социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями»

Вопрос рассматривался неоднократно на разных постоянных комиссиях, но у депутатов все время возникали вопросы по нему, поэтому напомним суть. На данный момент в нашем городе нет ни одного заведения, которое бы могло дать возможность получить профессию, квалификацию либо физическую реабилитацию инвалидам старше 18 лет. Поэтому в городе существует потребность в таком центре, передаёт Свідок.info.

Общественная организация «Майстерня добра» выиграли грант на финансирование проекта подобного реабилитационного центра в размере миллиона долларов. В свое время депутаты прошлой каденции давали добро выделить под этот цент бывшее помещение Муниципального коллегиума на Спасской, 80. Грантовый проект рассчитан на ремонт и реконструкцию здания.

Ранее у депутатов возникали претензии к тому, на чьем балансе будет находиться указанное здание. На заседании комиссии директор департамента труда и соцзащиты Сергей Бондаренко окончательно подтвердил, что помещение на Спасской, 80 уже передано на баланс его департамента. Также он заверил, что предложение по миллионному грату все еще остается в силе.

Бондаренко уточнил, что создателем центра выступает горсовет, и он будет входить в структуру департамента соцзащиты. Его открытие планируется в конце 2018 года. Одновременно там может находиться до 40 инвалидов, которые буду проходить реабилитацию. Но кроме того центр будет организовывать различные мероприятия, в которых смогут принять участие до ста человек.

Это будет для них второй дом. Инвалиды очень ждут решения этого вопроса, - объяснил потребность в центре Бондаренко.

Более того, он сообщил, что университет им. Пертра Могилы готов в этом году предоставить ряд своих помещений, чтобы центр уже начал работать, пока будут вестись ремонтные работы в здании на Спасской.

По этому вопросу выступил и глава глава комиссии по ЖКХ Александр Репин. Он завил, что обращение на их комиссии рассматривалось 4 раза, но представитель общественной организации «Майстерня добра» Анна Норд не могла найти общий язык с депутатами, после чего перестала приходить.

Считаю, что некорректно проходить мимо нашей комиссии, - высказал свое мнение депутат.

Несмотря на это Сергей Карцев предложил поддержать обращение департамента труда и соцзащиты. С ним согласились не все коллеги. Так, Зинаида Танасевич не понимала, при чем тут общественная организация «со своим миллионом».+

Это второе «Агентство развития», - заявила депутат. - Вы скоро не нужны будете с таким подходом. Начинаются эти гранты, эта подмена, какая-то общественная организация перебирает ваши полномочия.

Но Сергей Бондаренко поспешил заверить, что опасения депутата беспочвенны и общественная организация будет заниматься лишь привлечением грантовых средств.

В итоге при голосовании вопрос был поддержан, «за» проголосовали все члены комиссии, кроме Танасевич.