Центру реабилитации инвалидов в Николаеве быть — депутаты согласовали вопрос

16.07.17 15:39Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Члены «бюджетной» комиссии поддержали обращение департамента труда и соцзащиты с просьбой согласовать вопрос «О создании городского центра социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями»

Вопрос рассматривался неоднократно на разных постоянных комиссиях, но у депутатов все время возникали вопросы по нему, поэтому напомним суть. На данный момент в нашем городе нет ни одного заведения, которое бы могло дать возможность получить профессию, квалификацию либо физическую реабилитацию инвалидам старше 18 лет. Поэтому в городе существует потребность в таком центре, передаёт Свідок.info.

Общественная организация «Майстерня добра» выиграли грант на финансирование проекта подобного реабилитационного центра в размере миллиона долларов. В свое время депутаты прошлой каденции давали добро выделить под этот цент бывшее помещение Муниципального коллегиума на Спасской, 80. Грантовый проект рассчитан на ремонт и реконструкцию здания.

Ранее у депутатов возникали претензии к тому, на чьем балансе будет находиться указанное здание. На заседании комиссии директор департамента труда и соцзащиты Сергей Бондаренко окончательно подтвердил, что помещение на Спасской, 80 уже передано на баланс его департамента. Также он заверил, что предложение по миллионному грату все еще остается в силе.

Бондаренко уточнил, что создателем центра выступает горсовет, и он будет входить в структуру департамента соцзащиты. Его открытие планируется в конце 2018 года. Одновременно там может находиться до 40 инвалидов, которые буду проходить реабилитацию. Но кроме того центр будет организовывать различные мероприятия, в которых смогут принять участие до ста человек.

  • Это будет для них второй дом. Инвалиды очень ждут решения этого вопроса, - объяснил потребность в центре Бондаренко.

Более того, он сообщил, что университет им. Пертра Могилы готов в этом году предоставить ряд своих помещений, чтобы центр уже начал работать, пока будут вестись ремонтные работы в здании на Спасской.

По этому вопросу выступил и глава глава комиссии по ЖКХ Александр Репин. Он завил, что обращение на их комиссии рассматривалось 4 раза, но представитель общественной организации «Майстерня добра» Анна Норд не могла найти общий язык с депутатами, после чего перестала приходить.

  • Считаю, что некорректно проходить мимо нашей комиссии, - высказал свое мнение депутат.

Несмотря на это Сергей Карцев предложил поддержать обращение департамента труда и соцзащиты. С ним согласились не все коллеги. Так, Зинаида Танасевич не понимала, при чем тут общественная организация «со своим миллионом».+

  • Это второе «Агентство развития», - заявила депутат. - Вы скоро не нужны будете с таким подходом. Начинаются эти гранты, эта подмена, какая-то общественная организация перебирает ваши полномочия.

Но Сергей Бондаренко поспешил заверить, что опасения депутата беспочвенны и общественная организация будет заниматься лишь привлечением грантовых средств.

В итоге при голосовании вопрос был поддержан, «за» проголосовали все члены комиссии, кроме Танасевич.

Похожие новости

31.05.17 10:33В Николаеве ищут семью для двух маленьких мальчиков, оставшихся сиротами

29.05.17 17:55Для Варваровки разработают проект водопровода

15.04.17 22:43В центре защиты животных на содержание одной собаки-дворняги выделили 2 тыс. грн.

12.04.17 08:48В Николаеве открыли "Центр исследования занятости" для участников АТО

08.04.17 11:22В Николаеве начнут проектирование троллейбусной линии в Корабельном районе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Воскресенье, 16.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:20Українські байдарочниці - чемпіонки Європи-2017

17:13Валютные долги за 23 года: сколько Украина получила от МВФ и что придется вернуть

17:04Школа из Первомайска будет участвовать в образовательном эксперименте

16:48В Херсонской области ученые вырастили "рисовый" портрет Шевченко и установили рекорд

16:37Швидкісні потяги "Укрзалізниці" з'єднають Одесу зі Львовом та Дніпром

16:29У Миколаєві маршрутчик «під кайфом» сумлінно перевозив пасажирів.

16:12Штаб: Золотое обстреляли из запрещенного оружия

15:56Илон Маск запустил загадочный сайт

15:39Центру реабилитации инвалидов в Николаеве быть — депутаты согласовали вопрос

15:20Жуткое ДТП в Николаеве: автобус насмерть сбил почтальона на глазах ее дочери

15:07Оголошується обласний конкурс «Оркестрів звуки чарівні»

14:4916 июля - День бухгалтера Украины

14:31Как правильно выбрать бойлер и что нужно узнать, прежде чем отказываться от горячего водоснабжения

14:19В Николаеве верблюд истекал кровью

13:54В Николаеве кинотеатр «Пионер» принимает посетителей, несмотря на аварийный фасад

13:35Где смотреть прогноз погоды этим летом? Вот несколько приложений и сайтов

13:17Туристические Мигию и Грушевку планируют связать навесным пешеходным мостом

12:55Николаевские печатные СМИ не теряют своей актуальности: газеты лидируют в Украине по количеству "джинсы"

12:43Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд

12:35На трассе Ульяновка — Николаев произошло ДТП, без пострадавших не обошлось

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.07.17 17:262790

Николаевцы отметили праздник Ивана Купала на неделю раньше

02.07.17 18:012530

Американский дипломат: Война в Украине – катастрофа для России

02.07.17 18:242520

На площади в центре Одессы появился уникальный 3D-рисунок

02.07.17 18:472420

В Лондоне загорелась новостройка для миллионеров

Самые читаемые

02.07.17 20:227990

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:177930

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:166570

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

03.07.17 18:156350

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама