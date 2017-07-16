Швидкісні потяги "Укрзалізниці" з'єднають Одесу зі Львовом та Дніпром

Держпідприємство з'єднає обласні центри заходу та сходу з Одесою.

Невдовзі ПАТ "Укрзалізниця" планує запустити швидкісні маршрути потягів до Одеси з Дніпра та Львова.

Про це повідомив глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці в Facebook.

"У перспективі, з огляду на наявний рухомий склад, і шляхом придбання додаткових міжрегіональних двосистемних електропоїздів, плануємо поєднати швидкісним залізничним сполученням обласний промисловий центр Дніпро з чорноморським узбережжям, містом Одесою. Це особливо актуально для перевезення пасажирів в період літніх відпусток", - написав Балчун.

При цьому керівник підприємства не назвав термінів виконання плану щодо з'єднання Дніпра та Одеси.

Також Балчун заявив, що курортну Одесу та історичний Львів можна з'єднати швидкісними поїздами з наявних ресурсів.

Керівник "Укрзалізниці" додав, що з'єднання Одеси та Львова можливе внаслідок подовження наявного маршруту Київ-Львів в Одесу і Київ-Одеса до Львова по трикутнику Київ-Львів-Одеса-Київ.