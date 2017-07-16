Первомайская школа примет участие в образовательном эксперименте

16.07.17 17:04Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

Три представителя Николаевского областного института последипломного педагогического образования — Наталья Степанец, Анна Хортив, Ольга Довженко возвратились из г. Ирпень Киевской области, где брали участие в пятидневном тренинге по вопросам внедрения проекта Государственного стандарта начального общего образования в формате Новой украинской школы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного института последипломного педагогического образования. Передает Известия Николаевские

Пока общественность массово обсуждает Концепцию новой украинской школы, отсутствие оценок в 1-2 классах, педагогику партнерства — на институты последипломного педагогического образования Украины взвалился огромный объем работы: нужно подготовить и школы и учителей, способных реализовать в регионах новый Государственный стандарт образования.

Рассказывает Наталья Степанец, заместитель заведующего кафедрой теории и методики дошкольного и начального образования НОИППО, доктор философии, назначенная координатором процесса внедрения проекта на Николаевщине:

«Данное мероприятие было организовано для региональных тренеров и координаторов, представлявших все институты последипломного педагогического образования Украины. Это те люди, которым предстоит подготовить наших педагогов к пилотированию проекта нового Государственного стандарта начального общего образования, его внедрению на местах. Программа всех пяти дней работы нашего тренинга была очень насыщенной. Перед нами выступали разработчики, эксперты разработки проекта нового Государственного стандарта. Мы имели возможность советоваться, учиться, консультироваться у таких лекторов, как заместитель Министра образования и науки Украины П. К. Хобзей; руководитель рабочей группы по созданию проекта Государственного стандарта начального образования Р.Б. Шиян; академик- секретарь АПН Украины, доктор педагогических наук, профессор, действительный член АПН Украины А. И. Ляшенко; директор Всеукраинского фонда «Крок за кроком» Н.З. Софий и другие. Нам также представили онлайн платформу образовательных ресурсов, тренерского и учительского форумов».

С участниками тренинга работала и Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, которая назвала нынешнюю «идеологию оценивания» в школе — карательной:

«В Новой украинской школе будет создана стимулирующая система — где достижения будут подчеркиваться наравне с ошибками. При этом мы не будем полностью снимать оценивание в начальной школе. 1-2- й классы должны быть без оценок, но в 3-4- м дети должны привыкать к бальной системе».

Директор Николаевского областного института последипломного педагогического образования, доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель Украины Василий Шуляр отметил:

«С 2018 года вся Украина переходит работать по Концепции Новой украинской школы и по новым государственным стандартам, а этот год для нас определен как подготовительный. На сегодня в Украине избраны 100 школ, которые уже с 1 сентября текущего года будут апробировать этот проект. Во всеукраинской апробации будут участвовать 4 школы Николаевской области. В частности, это Николаевская ООШ № 22 с углубленным изучением английского языка, Новобугская ООШ (как опорное учебное заведение), ООШ № 8 г. Вознесенска, ООШ № 11 г. Первомайска. Это «Программа 4». В то же время, на Николаевщине будет осуществляться и проект региональной апробации Госстандарта — «Программа 4+». Мы разработали ее для того, чтобы привлечь к проекту и задействовать опыт значительно большего количества школ».

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