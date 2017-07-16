Валютные долги за 23 года: сколько Украина получила от МВФ и что придется вернуть

16.07.17 17:13Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Международный валютный фонд (МВФ) отложил очередной транш для Украины на конец 2017 года. Кредит в 1,9 млрд долларов, который должен был поступить уже в августе, сорвался из-за того, что Рада так и не поставила точку в пенсионной и земельной реформах.

СМИ, заручившись помощью аналитиков из Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) и данными МВФ, проанализировал, сколько за 23 года Украина занимала и отдавала денег.

ДЕНЬГИ.

Всего за время сотрудничества с МВФ Украина получила 35,2 млрд долларов, а вернула чуть больше 18 млрд (см. инфографику). При этом только процентов наша страна заплатила 2 млрд 785 млн долларов.

Стоит отметить, что в истории взаимоотношений с Фондом есть два периода, когда транши вообще не поступали — с 2002-го по 2007-й, а также с 2011-го по 2013 год. По мнению аналитика из ЭДК Юрия Турянского, в первый временной отрезок состояние экономики свидетельствовало о том, что с долгами Украина могла разобраться самостоятельно. По его словам, в этот период нам было очень сложно доказать необходимость получения стабилизационных кредитов.

"Что касается 2011—2013 годов, то в этот период мы не выполняли обязательства по проведению реформ, и это не устраивало Фонд", — говорит Турянский.

В свою очередь экономический эксперт Игорь Гарбарук придерживается другого мнения. По его словам, в те годы, когда мировая экономика активно развивалась и цена на сырье росла — сотрудничество Украины и МВФ затухало. В частности, он говорит о периоде с 2002 по 2007 год.

"В то же время в 2008—2009 годы жесточайший финансово-экономический кризис, повлекший за собой снижение бизнес-активности на глобальном уровне, привел к сокращению нашего экспорта чуть ли не на 40% и снижение ВВП на 15%! Из-за этого программа сотрудничества с МВФ была вновь возобновлена. Результат — больше 14 млрд долларов, которые мы получили в течение последующих трех лет (2008—2010)", — объясняет эксперт.

НУЖНО ЛИ?

При этом Гарбарук считает, что Украина могла бы обойтись без траншей. "По оговоренным условиям предоставления средств, мы можем использовать деньги исключительно на пополнение золотовалютного резерва и выплату долгов тому же МВФ", — говорит эксперт.

Юрий Турянский также считает, что украинская экономика смогла бы в последнее время обойтись без траншей.

Для этого, по его мнению, необходимо наладить продвижение украинского экспорта на иностранные рынки, а также реформировать нашу финансовую систему:

"Например, у нас отсутствует свободный рынок ценных бумаг. Кроме того, бывают случаи, когда на казначейском счету зависает несколько миллиардов гривен, пока правительство оплачивает обслуживание долга. Работал бы у нас финансовый рынок, как в других странах, эти деньги можно было бы размещать хоть под какой-то процент, чтобы они работали на экономику. Тогда уменьшилась бы необходимость в траншах МВФ".

Однако, по мнению главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, во время острых экономических кризисов Украине очень сложно получить деньги у других стран и организаций и МВФ выступает в качестве "кредитора последней инстанции".

"Во время кризисов падают рейтинги государства и очень высоки дефолтные риски, поэтому сложно занимать деньги под приемлемые проценты. Поэтому кредитная ставка МВФ становится наиболее приемлемой на рынке. И транши можно воспринимать как элемент серьезной макроэкономической стабилизации в сложное время", — резюмирует он.

Кто сколько должен фонду

Отношения Украины и Фонда за последние годы сильно изменились. Так, еще в 2000 году нашей страны не было в топе крупнейших заемщиков организации — на первых трех местах были Мексика, Корея и Россия. Уже в 2011 году, одолжив на тот момент 14,2 млрд долларов, мы оказались на втором месте. Больше нас тогда кредитов получила только Румыния (почти 15 млрд долларов), а третье место досталось Греции (13,9 млрд долларов).

Сегодня среди самых крупных заемщиков Фонда — Португалия (почти 37 млрд долларов) и Греция (около 36 млрд доллров). Бронзу держит наша страна (с учетом последних траншей — 35,2 млрд долларов). А следующими в рейтинге стоят Ирландия (7,3 млрд долларов) и Пакистан (5 млрд долларов).

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