Миколаївщина лідирує по видачі земель учасникам АТО

16.07.17 18:03Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Як повідомляє Свідок.інфо з 30 червня до 7 липня головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 253 накази про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів

За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам АТО 838 земельних ділянок загальною площею 1 394,4 гектара. Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Миколаївській – 55, Хмельницькій – 294, Житомирській – 116, Вінницькій – 106 областях.

Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Харківській – 200, Полтавській – 26, Івано-Франківській – 12, Херсонській – 7 областях. На сьогодні в області родинам загиблих військовослужбовців роздано більше ніж 120 гектарів землі. Накази про дозвіл на виділення земельної ділянки площею 2 га для особистого селянського господарства наразі отримала 61 сім’я загиблих учасників АТО.

Зазначимо, що за ініціативою голови облдержадміністрації Олексія Савченка, протягом року земельні ділянки отримають всі сім’ї миколаївських загиблих.

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