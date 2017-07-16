Будни «Си-Бриза»: точность минометного огня увеличилась благодаря беспилотным корректировщикам

На общевойсковом полигоне Широкий Лан, что под Николаевом, продолжается наземная фаза ежегодных международных учений «Си-Бриз-2017». Корреспондент «Думской» понюхал пороху вместе с минометчиками.

Вчера подразделения отрабатывали ведение минометного огня из оружия калибра 60, 82 и 120 мм.

Как ни странно, работа минометчиков началось с запуска американских легких беспилотных летательных аппаратов RQ-11B Raven. Этот двухкилограммовый беспилотник запускается с рук и приводится в движение мощным электромотором. Raven может около часа барражировать над полем боя на высоте нескольких сотен метров со скоростью 50 км в час и с помощью встроенной камеры видеонаблюдения передавать информацию оператору.

Наблюдая с высоты птичьего полета за боем, бесшумный аппарат сообщает о передвижениях врага, и командиры могут быстро передвигать подразделения, будучи уверенными, что они не попадут в засаду. Также с его помощью можно с успехом корректировать огонь собственной артиллерии, внося поправки в параметры наводки на цель.

Большим преимуществом Raven является его простота и надежность. Полная система (контроллер, запасные части и три беспилотных летательных аппарата) стоит около 250 тысяч долларов. Беспилотник может быть быстро разобран и уложен в рюкзаке.

После запуска кевларовой птицы минометчики сделали пристрелочные выстрелы. Операторы управления с помощью видеокамер посмотрели, куда легли мины, и передали командирам минометных расчетов поправки, которые надо внести в данные прицеливания. После повторных выстрелов мины ложились все ближе к цели, и в результате беглого огня она была поражена. Артиллеристы сделали еще несколько контрольных залпов, и миссия беспилотников успешно закончилась, а «летчики» приземлили свои небольшие крылатые машины.

Отметим, армия США располагает более 5000 беспилотных летательных аппаратов RQ-11 Raven и имеет серьезный опыт ведения боевых действий с их помощью. Наши подразделения могут с успехом использовать этот опыт наших друзей в войне на востоке страны.