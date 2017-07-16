Николаевские спасатели выполняют проверки по водным объектам

16.07.17 20:04Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Известия Николаевские сообщают, что 16 июля на территории Николаевской области прошли очередные рейды по традиционным местам отдыха граждан у воды. Во время мероприятий спасатели общались с отдыхающими и напоминали им основные правила безопасности.

Об этом сообщает ГУ ДСЧС Украины в Николаевской области. В ходе бесед спасатели рассказывают отдыхающим о статистике гибели людей на воде, акцентируют внимание на основных причинах данных случаев.

«Чаще всего люди тонут из-за собственной неосторожности, а именно из-за нарушения правил безопасного поведения. Так называемыми лидерами причин остаются купание в нетрезвом состоянии, пренебрежение предупредительными знаками. А что касается детской гибели — то основная причина недостаточный присмотр взрослых », — рассказывали рейдовик гражданам.

Всего в рамках рейдов охвачено около 500 отдыхающих, которые получили много полезной и интересной информации, имели возможность задать вопросы и получить на них квалифицированные ответы. А в память спасатели дарили гражданам информационно-просветительские листовки с указанием основных правил безопасности и экстренного номера Службы спасения 101!

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