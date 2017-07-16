За год цены на украинский лук выросли в три раза

В Украине в течение недели подорожал лук.

Если на прошлой неделе оптовая цена на репчатый лук в среднем была 8-10 грн/кг (0,27-0,34 EUR/кг), то на 14 июля она составила 9-15 грн/кг (0,3-0,51 EUR/кг). Об этом сообщает "Инфо-Шувар".

Самый дорогой лук сейчас на площадках крупнейшего оптового рынка Западного региона "Шувар" - это 14-15 грн/кг (0,47-0,51 EUR/кг), а самый дешевый лук можно приобрести на рынке "Нежданный" в Херсонской области по цене 9- 10 грн/кг (0,3-0,34 EUR/кг).

На рынке "Столичный" в Киеве цена на лук репчатый колеблется в пределах 9-11 грн/кг (0,3-0,37 EUR/кг).

Также сообщается, что в хозяйствах южных регионов предлагают лук по цене 9-10 грн/кг (0,3-0,34 EUR/кг), в зависимости от размера и качества.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года средняя цена на лук в Украине была почти в 3 раза ниже цены в текущем сезоне и находилась на уровне 3-4 грн/кг (0,1-0,13 EUR/кг).