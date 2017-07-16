Автопарк Нацполиции Кривоозерского отделения пополнился автомобилями

Личному составу Кривоозерского отделения Национальной полиции Украины, возглавляемого Александром Горпиничем, руководители района, депутаты Николаевского областного и Кривоозерской районной советов вручили новый автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV. Это один из 635 автомобилей, которые МВД Украины закупило у Mitsubishi Motors Corporation на взаимовыгодных условиях.

Рассказали об этом Известия Николаевские, ссылаясь на сайт Николаевского ОГА. Приветствуя личный состав со знаковым событием, глава Кривоозерского отделения полиции Александр Горпинич отметил, что государство на всех уровнях заботится об улучшении условий работы полицейских.

Председатель районной государственной администрации Алексей Мирошниченко, обращаясь к личному составу, отметил, что процесс реформирования Национальной полиции, который начался два года назад, необратим. И подчеркнул, что только совместными усилиями все вместе мы сможем достичь высокого качества этой реформы. Освятил полицейские автомобили священнослужитель о. Павел.